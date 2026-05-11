אבישי גרינצייג בהלם: "אם זה נכון, זו הזיה שלא תיאמן"

כתב המשפט אבישי גרינצייג, התייחס לדיווח היום (שני) של לירן תמרי, בעניין פרשת מקרובי בן גביר, וכתב: "זה סיפור כל כך מוזר, שאני כבר לא יודע מה לומר. אם זה נכון, זו כמובן הזיה שלא תיאמן.
אבל אני מנסה להבין את ההגיון. לטענת תת ניצב אבודרהם קצינה בכירה ניסתה לדובב אותו על קשר עם חוקרת מח״ש, והוא בתגובה הודה בפניה שיש לו רומן איתה. מה? איזה אדם שפוי ונשוי יודה בכוונה ברומן שאין לו?"
נזכיר כי נציב שב״ס רב-גונדר קובי יעקובי טען השבוע כי היה קשר פסול לכאורה בין תנ״צ ליאור אבודרהם, אחד העדים המרכזיים נגדו, לבין חוקרת מח״ש שהייתה מעורבת בחקירת הפרשה. הוא דרש המיועמ"שית לחכות עם הגשת כתב האישום נגדו. היום דווח כי בסביבתו של אבודרהם טוענים כי בתקופה האחרונה קצינה בכירה במשטרה נשלחה לכאורה "לדובב אותו" סביב הפרשה, ושוחחה איתו על הקשרים שלו. לטענתו, הוא הבין כי מדובר בניסיון למשוך אותו בלשונו, והציג לה מצג שווא במכוון. יום למחרת עלתה הטענה כי ניהל רומן עם חוקרת. בעקבות הטענות ערכו גם אבודרהם וגם החוקרת בדיקות פוליגרף פרטיות, ובשתיהן נמצאו דוברי אמת כאשר השיבו כי לא התקיימה ביניהם אפילו היכרות אישית. למרות זאת, הסערה סביב הפרשה רק התעצמה והחזירה למרכז סדר היום את אחת החקירות הרגישות ביותר שהתנהלו בשנים האחרונות בצמרת מערכת אכיפת החוק. מטעמו של אבודרהם נמסר כי "נתייחס לדברים במקום ובזמן שנידרש". מטעמה של הקצינה הבכירה - לא נמסרה תגובה.
מטעמו של ניצב משנה אבישי מועלם נמסר: "פנייתכם רצופה אי-דיוקים וחצאי אמיתות, אשר חומרתם אינה נופלת מפרסום שקרי של ממש. מן הראוי להזכיר כי בפרסום דברים לציבור קיימת חובה לנהוג בתום לב, באחריות ובדבקות באמת העובדתית".
