טלי גוטליב לנשיא הרצוג: "פחדן, תהיה גבר, תיתן חנינה"

חברת הכנסת טלי גוטליב, תקפה את הנשיא יצחק הרצוג: "פחדן, בוא תהיה גבר. או שתתן חנינה או שלא"

ח"כ טלי גוטליב, חברה בוועדת חוץ וביטחון, תקפה הבוקר (ראשון) את נשיא המדינה יצחק הרצוג, בריאיון ברדיו קול ברמה.

בדבריה היא התייחסה לבקשת החנינה של נתניהו: "פחדן, בוא תהיה גבר. או שתתן חנינה או שלא. אין לך סמכות לקרוא לצדדים להידברות, במיוחד שאתה מעורב עד צוואר בתיק 4000".

נזכיר כי בשבועות האחרונים הנשיא הרצוג פנה לצדדים במשפט נתניהו וביקש מהם לבוא למעון הנשיא ולנסות להגיע לפשרה.

עוד תקפה גוטליב את שר הביטחון: "ישראל כ"ץ הוריד את הראש שלו בפני מיארה, הוא אפילו לא יודע על איזה חומרים הוא נותן חיסיון, הוא נתן חסינות לשקמה ברסלר ולגלי בהרב-מיארה. אין חרפה כזו הם לא יודעים להיאבק בשלטון הפקידים. אני יודעת בוודאות מוחלטת שראש הממשלה לא מעורב בזה. ישראל כ"ץ הגיש את הראש שלי על מגש של כסף".