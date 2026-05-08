המשטרה הודיעה: פוענח רצח ימנו זלקה ז"ל

משטרת ישראל הודיעה כי השלימה את חקירת רצח ימנו זלקה בפתח תקווה

היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) שרון במחוז מרכז השלימה את חקירת רצח בנימין ימנו זלקה ז"ל, שנרצח במהלך קטטה אלימה בפתח תקווה. חומרי החקירה המקיפים הועברו לעיון פרקליטות מחוז מרכז עם המלצה להגשת כתבי אישום בעבירות חמורות נגד המעורבים.

החקירה, שהוגדרה כאינטנסיבית ומורכבת במיוחד, חשפה תמונה קשה של אלימות בקרב בני נוער. במהלך הפעילות נעצרו 19 קטינים, כולם תושבי אזור השרון, בחשד למעורבות ישירה בקטטה הקטלנית.

ניסיונות הימלטות ושיבוש חקירה

במשטרה מציינים כי החקירה לא הייתה פשוטה; חלק מהחשודים ניסו להימלט מהמשטרה ולהסתתר מיד לאחר האירוע. מלבד הקטינים המעורבים בקטטה עצמה, המשטרה עצרה מעורבים נוספים בחשד שסייעו לחשודים ופעלו לשיבוש הליכי חקירה.

עם גיבוש התשתית הראייתית, ממליצה המשטרה להעמיד לדין את החשודים בעבירות חמורות, בהן גם עבירות שבוצעו בצוותא – נתון המצביע על אחריות משותפת של המעורבים למעשה הרצח.

מפקד המחוז: "מחויבות עמוקה לחקר האמת"

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, נפגש עם מפקד יל"פ שרון, רפ"ק אוהד גולדברג, ושיבח את היחידה על הטיפול בתיק. "אני גאה בך ובאנשים שלך", אמר ניצב כהן. "ניהלתם חקירה מקצועית, יסודית ומקיפה, מתוך מחויבות עמוקה להגיע לחקר האמת, למצות את הדין עם המעורבים ולתת מעט נחמה למשפחת זלקה היקרה".

מדוברות המשטרה נמסר כי הארגון משתתף בצער המשפחה וכי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות אפסית נגד עבירות אלימות חמורות, ובדגש על תופעות של עבריינות נוער המאיימות על שלום הציבור.