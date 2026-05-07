לקראת סוף השבוע: דובר צה"ל בהודעה לציבור

דובר צה"ל הודיע היום (ה') כי במהלך סוף השבוע הקרוב, כלל שטחי האש הסמוכים לבסיס האימונים הראשי של פיקוד הצפון (בא"פ אליקים) יהיו סגורים לטיולים ולכניסת הציבור הרחב.

ההחלטה על סגירת השטחים התקבלה בעקבות פעילות אימונים מתוכננת של כוחות הביטחון במרחב. בצה"ל מבקשים מהמטיילים ומהציבור הרחב לגלות ערנות, לא להיכנס למרחבים האסורים ולאפשר לכוחות לבצע את אימוניהם בבטחה.

תיאום ובירור מול פיקוד הצפון

בצבא מדגישים כי כניסה לשטחי אש ללא תיאום מהווה סכנת חיים ממשית ועשויה להוביל לפגיעה באימוני הכוחות. כדי למנוע אי-נעימויות וסכנות מיותרות, צה"ל מעמיד לרשות הציבור מוקד לבירור ותיאום.

לצורך בירורים נוספים או תיאום בנוגע לשטחי האש במרחב פיקוד הצפון, ניתן ליצור קשר בטלפון: 073-348-3007.

במערכת הביטחון קוראים למטיילים להישמע להנחיות ולשלטי האזהרה הפרוסים בשטח