אחרי חשיפת החזרה של נועם בתן: זה הדירוג של ישראל בהימורים

איגוד השידור האירופי חשף הלילה קטע של 30 שניות מתוך הנאמבר הישראלי, אחרי החזרה השנייה והמוצלחת של המשלחת. בדרך כלל חשיפות מסוג זה משפיעות על דירוג המדינות והשירים, אז איפה ממוקמת ישראל כעת? כל הפרטים

הנאמבר הישראלי נחשף לאט לאט וביום שלישי הקרוב אנחנו נדע כיצד תראה ההופעה המלאה של נועם בתן על בימת האירוויזיון.

הלילה (בין רביעי לחמישי) הפקת האירוויזיון העלתה קטע של 30 שניות מתוך החזרה השנייה של המשלחת הישראלית. בדרך כלל בימים האחרונים של לפני ההופעות החיות, הדירוגים בטבלת ההימורים מתחילים להשתנות - לרדת או לעלות, בהתאם לביצוע ולהופעה של כל מדינה.

הימורי אירוויזיון צילום: מתוך אתר הימורי האירוויזיון

האם החשיפה הלילה השפיעה על השיר הישראלי? על פי טבלת ההימורים הפופולרית של אתר EUROVISION WORLD ישראל נשארת יציבה - ובמקום ה-6. מדובר במקום לא רע בכלל בהתחשב במחאות הפרו פלסטיניות הרבות - והקמפיין המאסיבי נגד ישראל לכל אורך השנה האחרונה. נקווה שכך זה ימשיך, ואולי אפילו יעלה.







