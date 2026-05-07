אחרי חשיפת החזרה של נועם בתן: זה הדירוג של ישראל בהימורים

הנאמבר הישראלי נחשף לאט לאט וביום שלישי הקרוב אנחנו נדע כיצד תראה ההופעה המלאה של נועם בתן על בימת האירוויזיון.
הלילה (בין רביעי לחמישי) הפקת האירוויזיון העלתה קטע של 30 שניות מתוך החזרה השנייה של המשלחת הישראלית. בדרך כלל בימים האחרונים של לפני ההופעות החיות, הדירוגים בטבלת ההימורים מתחילים להשתנות - לרדת או לעלות, בהתאם לביצוע ולהופעה של כל מדינה.
האם החשיפה הלילה השפיעה על השיר הישראלי? על פי טבלת ההימורים הפופולרית של אתר EUROVISION WORLD ישראל נשארת יציבה - ובמקום ה-6. מדובר במקום לא רע בכלל בהתחשב במחאות הפרו פלסטיניות הרבות - והקמפיין המאסיבי נגד ישראל לכל אורך השנה האחרונה. נקווה שכך זה ימשיך, ואולי אפילו יעלה.
תגובות