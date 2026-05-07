בזמן "הפסקת האש": 220 מחבלים ומפקד כוח רדואן חוסלו

בצה"ל חושפים את נתוני הפעילות בדרום לבנון: מעל 220 מחבלי חיזבאללה חוסלו מתחילת ההבנות, מתוכם 85 בשבוע האחרון • בין המחוסלים: מפקד כוח רדואן ובכירים במערכי המודיעין וההגנה האווירית • "ממשיכים לפעול להסרת איומים"

צה"ל ממשיך לפעול בנחישות בדרום לבנון להסרת איומים על אזרחי ישראל וכוחות הביטחון בשטח. מאז תחילת הבנות הפסקת האש, חוסלו במרחב למעלה מ-220 מחבלים ומפקדים מארגון הטרור חיזבאללה אשר היוו סכנה מיידית. המאמץ המבצעי המשלב את חיל האוויר והכוחות המתמרנים בשטח מתמקד בסיכול מחבלים והשמדת תשתיות צבאיות שחיזבאללה מנסה לשמר סמוך לגבול.

במהלך השבוע האחרון בלבד חלה עליית מדרגה בפעילות המבצעית, כאשר יותר מ-85 מחבלים חוסלו בתקיפות שונות ובמפגשים פנים אל פנים. במקביל לסיכולים הממוקדים, כוחות הביטחון תקפו מעל 180 תשתיות צבאיות ברחבי דרום לבנון. בין המטרות שהושמדו היו מפקדות פעילות, מחסני אמצעי לחימה ומשגרים שהיו טעונים ומוכנים לשיגור מיידי לעבר שטח מדינת ישראל.





דובר צה"ל

שדרת הפיקוד של חיזבאללה ספגה מכות קשות עם חיסולם של מפקדים מרכזיים שהיו אמונים על תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור מורכבים. לצד חיסול מפקד יחידת 'כוח רדואן' אמש, חוסלו גם מחמד עלי בזי, ששימש כמפקד מחלקת המודיעין של יחידת 'נצר' בשנים האחרונות, וחסין חסן רומאני, שהיה האחראי על מערך ההגנה האווירית של הארגון. מפקדים אלו נחשבו למחוללי טרור מרכזיים שפעלו נגד הכוחות המתמרנים ונגד העורף.





דובר צה"ל







בצה"ל מבהירים כי הפעילות המבצעית נמשכת ברצף במטרה למנוע מחיזבאללה לשקם את יכולותיו המבצעיות והלוגיסטיות בדרום לבנון. הצבא ממשיך לפעול בנחישות בהתאם להנחיות הדרג המדיני, תוך שימוש בתיעוד מתקדם הממחיש את השמדת המשגרים ותשתיות הטרור במרחב. המטרה נותרת ברורה: הסרת כל איום שיאפשר את החזרת הביטחון המלא לתושבי הצפון.