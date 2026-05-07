"פלג הנבל": כתובות נאצה רוססו מחוץ לאולפני חדשות 12

עיתונאי חברת החדשות שהגיעו למשרדיהם בתל אביב, הופתעו לגלות גרפיטי הכולל דברי נאצה קשים נגד הערוץ, מערכת המשפט והיועצת המשפטית לממשלה • בין הכתובות: "בג"ץ אויב העם" ו"גלי מכשפה" • על הכתובות נחתם: "פלג הנבל"

עובדי חדשות 12 נתקלו הבוקר (חמישי) במפגן של הסתה ואלימות מילולית, כאשר כתובות גרפיטי נרחבות רוססו על חומות אולפני החברה בתל אביב. הכתובות כוונו לא רק נגד כלי התקשורת עצמו, אלא גם נגד גורמים במערכת המשפט ובאכיפת החוק.

בין המסרים שנכתבו על קירות האולפנים: "קשת 12 הבוגדים", "סליחה מכוח 100 בשם קשת 12 הבוגדים", וביקורת חריפה על הרשות השופטת: "הרשות השופטת לשפיטה או לשחיתה?". בנוסף, רוססו דברי נאצה ישירים נגד בית המשפט העליון והיועמ"שית, בהם נכתב: "בג"ץ אויב העם היהודי" ו-"גלי מכשפה". המרססים חתמו על המעשה בשם "פלג הנבל".

אירוע זה מצטרף לשרשרת מקרי ונדליזם והסתה נגד גופי תקשורת בחודשים האחרונים. רק בנובמבר האחרון רוססו כתובות דומות על קירות מערכת רשת 13 ברמת החייל, שכללו איומים מפורשים כגון "דם הבוגדים מותר לפרסום".

בארגון העיתונאים הגיבו בחומרה למקרה ומסרו: "כשיש הסתה מתמשכת, וכשחברי כנסת ושרים מהללים עבריינים שמטרידים עיתונאים, התוצאה תמיד תהיה שגורמים אלימים יקלטו את המסר ויתחילו לפעול". בארגון הוסיפו כי העיתונות הישראלית נמצאת תחת מתקפה והיא תמשיך להגן על עצמה ועל חופש העיתונות מפני המסיתים והתוקפים.

משטרת ישראל צפויה לפתוח בחקירת האירוע ולעשות שימוש במצלמות האבטחה המוצבות במרחב האולפנים כדי לאתר את המרססים. נכון לעכשיו, טרם נעצרו חשודים במעשה.