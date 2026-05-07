תחת אש: צה"ל השמיד 15 מטרות בלבנון; רקטות נורו לעבר הלוחמים

טוסי קרב השמידו אתרי ייצור אמצעי לחימה ומפקדות ששימשו להכוונת טרור נגד הלוחמים • חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון – אין נפגעים • דובר צה"ל: "נמשיך לפעול בהתאם להנחיות הדרג המדיני"

צה"ל הגביר ביממה האחרונה את הלחץ על תשתיות ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. במסגרת פעילות חיל האוויר וכוחות היבשה, הותקפו אתמול (רביעי) למעלה מ-15 מטרות טרור במספר מרחבים, במטרה לפגוע ביכולות הלוגיסטיות והמבצעיות של הארגון.

בין היעדים שהושמדו בתקיפות הנרחבות היו מחסני אמצעי לחימה, אתרים לייצור אמל"ח, מפקדות מבצעיות ומבנים צבאיים. בצה"ל מציינים כי מחבלי חיזבאללה השתמשו בתשתיות אלו כדי לקדם ולבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בשטח דרום לבנון ונגד יישובי מדינת ישראל. כמו כן, הושמדו אתרי שיגור שמהם בוצע ירי רקטי לעבר שטח ישראל בימים האחרונים.

במקביל לתקיפות, חיזבאללה ממשיך לנסות ולפגוע בכוחות המתמרנים. במהלך השעות האחרונות זוהו מספר שיגורי רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. הרקטות נפלו בסמוך ללוחמים, אך בדובר צה"ל מבהירים כי לא היו נפגעים לכוחותינו בכל האירועים הללו.

"צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים נגד אזרחי מדינת ישראל והכוחות בשטח", נמסר בהודעת הצבא. עוד הודגש כי הפעילות המבצעית נמשכת ברצף ומתבצעת בהתאם להנחיות המעודכנות של הדרג המדיני, תוך התמקדות בפירוק תשתיות הטרור שאותן בנה חיזבאללה לאורך השנים סמוך לגבול.