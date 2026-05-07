"ג'ינג'י" הילד ההרפתקן

הוא כבר 44 שנים ילד בן 9 שלא גדל, כי גלילה רון פדר מאמינה שהילד שבתוכנו נשאר אתנו תמיד, בילד הפנימי. גלילה מסבירה שבחרה בילד ג'ינגי' לא סתם – ילד ג'ינגי הוא ילד יוצא דופן במראה שלו עם אופי שובב, אך לצד המראה חשוב לא פחות שהבפנים שלו יהיה עמוק.

תיאטרון השעה הישראלי לילדים ולנוער בשיתוף פעולה עם הסופרת, מעלים בימים אלו את ההצגה החדשה "ג'ינג'י" - עיבוד בימתי צבעוני, מרגש ושנון לסדרת הספרים האיקונית מאת גלילה רון פדר עמית, שזכתה לאהבתם של דורות של ילדים וילדות בישראל. הסדרה החלה כסדרת ספרים חינוכית, מעוררת דמיון ומעוררת השראה – המלווה ילדים באתגרים של חברות, זהות, שונות והעצמה אישית.

סקרנות שלא יודעת גבולות

גיבור ההצגה הוא ג'ינג'י, ילד עם שיער אדום בולט, דמיון עשיר, סקרנות שלא יודעת גבולות וכישרון נדיר בהנהגה. לצדו חבורת ילדים מגוונת שמייצגת את החברה הישראלית על גווניה: מושיק, עולה חדש מרוסיה שאביו מנהל מוזיאון ישראל ומשם נגנב מדליון עתיק מאד יקר, שגית המבריקה, השוברת את המוסכמות המגדריות ודנה השכנה, ילדה מאוד חכמה והגיונית שמפריע לה הדמיון והשובבות.

דמיון ככוח מניע

ההצגה שומרת על הרוח המקורית של הספרים תוך שימוש בדמיון ככוח מניע, התבוננות בילדות כמרחב של אפשרות, משחק והתחבטות – אך מוסיפה שכבה חדשה של עומק, הומור, מתח בלשי ונגיעה חינוכית מעודנת. עלילת ההצגה מספרת על גניבה מסתורית של מדליון עתיק ממוזיאון ישראל שבעקבותיה אביו של מושיק שהוא מנהל המוזיאון מפוטר. ג'ינג'י בניסיון לעזור למושיק ומשפחתו מחליט להקים חבורה סודית כדי לפתור את התעלומה - מי באמת הגנב.

הסופרת גלילה רון פדר עמית לקחה חלק בתהליך הכתיבה של ההצגה יחד עם המחזאי משה בן שושן המחזאי . ביחד השניים קראו, עיבדו, משה כתב וגלילה העירה הערות והשניים חלקו רצון משותף שהילדים יצאו מההצגה לא עם מסר אחד כל שהוא, אלא עם שאלות

ואכן זו התחושה והשאלות שהיו בסוף-מה היא מערכת היחסים הנכונה שצריכה להיות בחייהם? מה בין בין ההיגיון לדמיון? מה היא דמוקרטיה בין ילדים? מהי דמוקרטיה בחיים עצמם? משכיל, מהנה ומלמד.



