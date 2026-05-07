"קצת בעייתי": התפתחות נוספת בפרשיית קובי יעקובי

‏לאחר שנציב שב"ס קובי יעקובי, טען כי חוקרת מח"ש שחקרה אותו, ניהלה קשר רומנטי עם עד מרכזי נגדו - החוקרת עברה אמש (רביעי) פוליגרף ויצאה דובר אמת.

‏במהלך הבדיקה נשאלה, בין היתר, האם היא מכירה את תנ״צ ליאור אבודרהם והאם התקיים ביניהם קשר רומנטי. לכל השאלות השיבה בשלילה, ועל פי חוות דעת הבודק נמצאה דוברת אמת.

‏כתב המשטרה לירן תמרי התייחס לכך והוסיף: "כאן נכנס טוויסט נוסף לסיפור: המכון שערך את בדיקת הפוליגרף הפרטית סיפק לאורך השנים שירותים למחלקה לחקירות שוטרים. מראית עין קצת בעייתית הייתי אומר".

נזכיר כי החוקרת הכחישה לחלוטין את הדברים וענתה כי "מדובר בטענה מופרכת ושקרית". לדברי החוקרת, "אפעל מיידית בכלים המשפטיים נגד כל מי שפרסם זאת, כולל תביעות לשון הרע".