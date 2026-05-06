הכל על הכף: בית"ר ירושלים מובילה 1-0 על הפועל תל אביב

מרוץ האליפות מגיע לנקודת רתיחה באצטדיון בלומפילד, שם תארח הפועל תל אביב את בית"ר ירושלים לאחד המפגשים המשמעותיים ביותר של העונה. כמוליכת הטבלה, בית"ר מגיעה ליפו תחת לחץ כבד, בידיעה שכל איבוד נקודות עשוי לאפשר לסגניתה הפועל באר שבע לצמצם את הפער או אף לעקוף אותה בפסגה. החבורה מהבירה הציגה יכולת התקפית מרשימה לאורך כל העונה, אך כעת היא ניצבת בפני מבחן עצבים מכריע מול היריבה ההיסטורית הגדולה ביותר שלה בישורת האחרונה של הפלייאוף.

הפועל תל אביב מגיעה למפגש במטרה לבסס את מעמדה ולהבטיח כרטיס למפעלים האירופיים בעונה הבאה. למרות שהאדומים אינם נמצאים במאבק הישיר על התואר, היוקרה שבניצחון ביתי בבלומפילד והאפשרות להשפיע על זהות האלופה מעניקים להם מוטיבציה שיא. עם הגנה יציבה שהוכיחה את עצמה לאורך העונה, המארחים ינסו לתסכל את ההתקפה הפורייה בליגה ולמנוע מהמוליכה לצאת מהעיר עם נקודות קריטיות.



האווירה ביפו צפויה להיות חשמלית, כראוי למשחק שבו המונח על הכף הוא הרבה מעבר לשלוש נקודות – קרב על הגמוניה ורגע שיכול להגדיר את העונה כולה. ככל שהפלייאוף מתקרב לסיומו, כל העיניים יהיו נשואות אל הדשא כדי לראות האם המוליכה תצליח לשמור על המומנטום בדרך לתואר, או שמא נחזה בתפנית דרמטית בעלילת העונה.