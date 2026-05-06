השירות המטאורולוגי: לראשונה מזה 36 שנה

השירות המטאורולוגי מסכם את המערכת החורפית שהסתיימה אמש, ומעניק הצצה למה שיקרה בימים הקרובים

המערכת החורפית שפקדה אותנו בימים האחרונים חלפה, והיום (ד') מפרסם השירות המטאורולוגי נתונים המצביעים על כך שלא היה מדובר בעוד אירוע גשם חולף, אלא במערכת קרה וחריגה במיוחד לחודש מאי.

בצפון הארץ ירדו כמויות גשם מרשימות לתקופה זו, שנעו בין 10 ל-25 מ"מ, ובכמה מקומות אף נרשמו כ-30 מ"מ (מג'דל שמס עם 30.5 מ"מ וחרשים עם 29.5 מ"מ). במרכז הארץ, לעומת זאת, הכמויות היו קטנות משמעותית ולא עלו על 1 מ"מ ברוב האזורים. בשירות המטאורולוגי מציינים כי כמויות כאלו בצפון אמנם אינן שגרתיות למאי, אך הן מתקבלות אחת לכמה שנים.

36 שנים אחורה: הקור ששבר שיאים

הנתון המדהים באמת במערכת הנוכחית הוא הקור העז ששרר, ובמיוחד טמפרטורות המינימום בצפון הארץ שנמדדו הבוקר (6 במאי). בלא מעט תחנות נרשמו הערכים הנמוכים ביותר שנמדדו מאז מאי 1990:

אבני איתן: 5.4 מעלות בלבד.

צפת: 6.4 מעלות.

כפר בלום: 7.3 מעלות.

איילת השחר: 7.8 מעלות.

מקסימום חד-ספרתי בצהרי היום

גם טמפרטורות המקסימום שנמדדו אתמול (5 במאי) היו חריגות ביותר. בחרמון ובחלקים הגבוהים של הגולן נמדדו טמפרטורות חד-ספרתיות בשעות היום: בכתף החרמון נמדדה מעלה אחת בלבד ובאלרום 9 מעלות.

בתחנות נוספות נשברו שיאים של עשורים: במרום גולן (11.7 מעלות) ובבית ג'ימל (19.4 מעלות) נרשמו הערכים הנמוכים ביותר מאז 1997. בצפת (13.3 מעלות), בשדה בוקר (19.4 מעלות) ובבאר שבע (20.4 מעלות) היו אלו ערכי המקסימום הנמוכים ביותר שנראו מאז שנת 2005.