תערוכה- "לשאוף אל הנוף"

"לשאוף אל הנוף" – מבט עכשווי ורב- שכבתי על הנוף הישראלי הוא שמה של תערוכה חדשה המוצגת החל מהשבוע בבית אנה טיכו בירושלים.

התערוכה, מבוססת על רכישות עדכניות מאוסף הצילום של המוזיאון והיא מציגה מבחר עבודות של אמנים ישראלים עכשוויים, ולצדן – לראשונה – תצלומים מאת אנה טיכו, המרחיבים את ההיכרות עם יצירתה מעבר לרישום ולציור המזוהים עמה.

הצגת תצלומיה של טיכו מציעה מבט חדש על עבודתה. לצד הנופים הפסטורליים של הרי ירושלים המוכרים מציוריה, מתגלה בצילומים רובד נוסף, התבוננות שיטתית, מדויקת וחקרנית בנוף. הצילום שימש עבורה כלי משלים לציור הישיר בטבע, ומאיר את תהליך גיבושם של דימויי הנוף המזוהים עמה.

בתערוכה מוצגות כעשרים עבודות של שישה צלמים ישראלים, לצד ציורים ותצלומים של טיכו, כאשר המכנה המשותף לכולם הוא העיסוק בנוף המקומי.

בין המשתתפים: אלה ליטביץ; אורה לב, מהדמויות הבולטות והמשפיעות בתחום, שעבודותיה מצטרפות לראשונה לאוסף המוזיאון; ורפאל לרמן, המתעד נופים ליליים בתנאי תאורה טבעית וזיהום אור, בהם גם דימויים מאזור עוטף עזה.



