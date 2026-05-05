הרשות השניה נגד ההחלטה הדרמטית בבג"ץ

שופט העליון אלכס שטיין הוציא צו ארעי שמקפיא את פעילות מועצת הרשות השנייה, זאת בעקבות העתירות שהוגשו נגד מינוי היו"רית. בנוסף, הוא קבע דיון בפני הרכב של שלושה שופטים בהקדם האפשרי.

מועצת הרשות השניה מסרה: "צר לנו על החלטת בג"ץ, אשר פוגעת בראש ובראשונה בתושבי הצפון שעדיין נמצאים במצב לחימה וכן באוכלוסיות רבות במדינת ישראל שהחשיפה לרדיו בשפה הערבית ובשפה הרוסית היא קריטית עבורן".

ד"ר יפעת בן חי שגב, יו"ר מועצת הרשות השניה מסרה: "החלטת בג"ץ על הוצאת צו ביניים פוגעת בראש ובראשונה בציבור הרחב במדינת ישראל, מאחר והיא גורמת להקפאת פעילות והחלטות שנועדו להגן ולפעול למען האינטרס הציבורי, חופש הביטוי, יצירה ישראלית ועוד. לפיכך אני תקווה כי בית המשפט יקיים דיון בנושא בהקדם האפשרי".