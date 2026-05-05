תפנית מדינית בארצות הברית עלולה לסבך את ישראל, לראשונה קבוצת חברי קונגרס אמריקאים שוברת את גבולות העמימות, ודורשת מהממשל להבהיר האם ישראל מחזיקה בנשק גרעיני

יאיר אמר
י"ח אייר התשפ"ו
לראשונה: מחוקקים אמריקניים דורשים תשובות על הגרעין הישראלי
עליית מדרגה: איראן מאיימת על הכור בדימונה צילום: Photo by Moshe Shai/FLASH90

לאחר יותר מחצי מאה של כיבוד מדיניות העמימות הגרעינית של ישראל, מחוקקים אמריקאים שוברים את גבולות הסודיות, ופנו במכתב רשמי אל הבית הלבן והנשיא טראמפ, בדרישה לקבלת הבהרות על מעמדה הגרעיני של ישראל, האם קיימות אינדיקציות לארסנל גרעיני במדינה, ומה מדיניות הממשל בנושא.

הפנייה הדרמטית מגיעה לאחר עשורים של שתיקה הדדית מצד ישראל וארצות הברית בנושא, כאשר שני צידי המשוואה נהנו עד כה ממדיניות עמימות כללית שלא נפרצה עד כה. ישראל כמובן, מכחישה והכחישה שמועות שכאלה, והמשטר האמריקאי לעולם לא התבטא על כך באופן פומבי.

כעת, קבוצה של מחוקקים דמוקרטים שלחו מכתב רשמי אל הבית הלבן, בו ציינו כי על רקע המלחמה באיראן, אשר נועדה למנוע התחמשות גרעינית, ראוי שהממשל יעמיד גם מדיניות רשמית בקשר למעמדה הגרעיני של ישראל.

