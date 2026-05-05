חבר הכנסת חילי טרופר לא יתפטר מהכנסת. זו הסיבה

לאחר שגנץ דרש מטרופר להתפטר, הוא מיהר לחזור בו והוסכם כי טרופר ללא יתפטר מהכנסת הנוכחית. זו הסיבה

יו״ר כחול לבן בני גנץ שוחח היום (שלישי) עם חבר הכנסת חילי טרופר, ברקע הדיווחים כי טרופר עשוי להתפטר מהכנסת.

בהודעה נמסר כי "השניים סיכמו כי ח״כ טרופר ישאר בכנסת הנוכחית ולא יתפטר על מנת לא להעניק קול נוסף לקואליציה שתסייע לה לקדם את חוק ההשתמטות ולפגוע בחיילי צה״ל והחברה הישראלית.

ח"כ טרופר ציין כי אין בכוונתו לפרוש מהסיעה וכי יעבוד עימה בתיאום בנושאים הפרלמנטריים".

גנץ נלחץ מהאפשרות שטרופר יתפטר, שכן הוא גילה שאם הוא ויתר הפורשים מהמפלגה פורשים - נכנס חבר כנסת של גדעון סער.

בנוסף, אם 3 ח"כים היו פורשים, הם יכלו להתפצל לסיעה נפרדת ולקבל מימון - גנץ נלחץ מכך ועם ההודעה הזו, הוא יכול לנשום לרווחה.