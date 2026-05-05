פאניקה בבית הלבן: הכנות מתקדמות להפסד בבחירות האמצע

גם בזמן המלחמה במזרח התיכון ושאר התפניות העולמיות, הפוליטיקה לא עוצרת. הנשיא טראמפ ואנשיו בבית הלבן החלו בימים האחרונים להתכונן אקטיבית לאפשרות של ניצחון דמוקרטי בבחירות האמצע הקרבות, ניצחון שיחטוף את השליטה בבית הנבחרים מידיי הרפובליקנים ויכול להגביל מאוד את יכולות הנשיא טראמפ להתוות מדיניות בענייני פנים.

על פי הדיווח של הוושינגטון פוסט, היועצים הפוליטיים והצוותים המשפטיים של הנשיא טראמפ בבית הלבן, החלו בדיונים עמוקים ושרטוט תוכניות אפשריות ליום אחרי בחירות האמצע, כאשר מה שמדאיג את כולם הוא מה שנראה, על פי סקרים פנימיים, כסיכוי גובר שהמפלגה הרפובליקנית תנחל תבוסה.

מהפך שלטוני בקונגרס יכול להגביל את יכולותיו של טראמפ לצאת במהלכים פנימיים כפי שעשה עד עכשיו, כמו פריסת משטרת ההגירה אל מדינות, הגבלת שימוש בכספים וצורך להתגמש מול קונגרס לעומתי במקרה של הקפאת ממשלת כתוצאה מאי מעבר תקציב.

בניגוד לקונגרס, שלו נגיעה מוגבלת ביותר אל מדיניות חוץ, הסנאט, הבית הגבוה של הפרלמנט האמריקאי הוא זה שאחראי לפיקוח על מדיניות חוץ, מינויים בכירים ועוד נושאי מדיניות בעלי השלכות ביטחון או ליחסים דיפלומטיים, ולדמוקרטים סיכוי קלוש בלבד להפוך אותו.