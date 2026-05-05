ליברמן בתגובה ראשונה לאמירה המפתיעה של חברו למפלגה

ישראל ביתנו מסרה היום את תגובתה הרשמית לאמירה של שרון שרעבי כי הוא לא שולל ישיבה עם נתניהו. לתגובה המלאה

שרון שרעבי, אחיו של שורד השבי אלי שרעבי, שהודיע אמש (שני) על כניסתו לפוליטיקה והצטרפותו ל'ישראל ביתנו' של אביגדור ליברמן, נשאל היום (שלישי) בראיון בגלי צה"ל, האם מפלגתו תשב בקואליציה בראשות ראש הממשלה נתניהו.

כך הוא השיב: "אני חושב שאין מקום לחרמות בכלל במדינת ישראל, כשאמרתי שיח ציבורי מאחד התכוונתי לכך. אני לא חושב שצריך לסגור את הדלת, יש קווי יסוד ברורים לישראל ביתנו אני חושב שאפשר לחבר. יש מקום לפשרות".

תשובה זו הפתיעה רבים, שכן עמדתו של ליברמן על כך שהוא לא יישב עם נתניהו, ידועה היטב.

כעת, מסר ליברמן בתגובה: "״ליברמן יקים אך ורק קואליציה ציונית על בסיס קווי יסוד ברורים שהגדיר, וביניהם: גיוס לכולם, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7/10, כינון חוקה, הגבלת כהונת ראש ממשלה ל-2 קדנציות ועוד. נתניהו מסרב לתנאים הללו ולכן אין לו מקום בממשלה הבאה".