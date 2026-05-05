מעיין אדם מתפוצצת: "רשע, שה' ישלם לך"

מגישת הטלוויזיה ואשת התקשורת, מעיין אדם, תקפה בחריפות את יו"ר סניף הליכוד בהרצליה, רפי קדושים. המתקפה מגיעה בעקבות דברים שאמר קדושים במהלך דיון בוועדה לזכויות הילד בכנסת שעסק ברצח הכואב של ימנו זלקה.

אדם פרסמה סטורי בחשבון האינסטגרם שלה שבו יצאה נגד קדושים באופן אישי וחזיתי. היא הביעה זעזוע עמוק מהתנהלותו ותהתה: "תגידו לי איך נשמור על הילדים שלנו עם כאלו אנשים לא אנושיים במפלגת השלטון?".

"הטון המשועשע מזעזע"

אדם הדגישה כי הביקורת שלה אינה נובעת רק מתוכן הדברים שנאמרו בוועדה, אלא גם מהדרך שבה הדברים הוצגו על ידי איש הליכוד. "זה לא רק מה שאמר, גם הטון המשועשע!", כתבה אדם בסטורי.

בשיאה של המתקפה, הטיחה אדם בקדושים מילים קשות: "תאר לך שזה הבן שלך! רשע! שה' ישלם לך!". בדבריה, תהתה אשת התקשורת כיצד ניתן להפקיד את ביטחון הילדים בידי אנשים המפגינים חוסר אנושיות כזה בתוך מפלגת השלטון.