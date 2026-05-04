דוד זיני תחת מתקפה חריפה: "איבד את זה סופית!"

ראש השב"כ דוד זיני נמצא תחת מתקפה ברשת בשעות האחרונות, בעקבות הדיווח על הצעד של הארגון לטובת יונתן אוריך

לאחר הדיווח ב'הארץ' היום (שני) לפיו שב"כ שינה את עמדתו ומתיר ליונתן אוריך להיכנס ללשכת נתניהו - ראש השב"כ זיני נמצא תחת מתקפה חריפה ברשת.

ראש הדמוקרטים יאיר גולן תקף: "‏שינוי עמדת השב״כ, בניצוחו של זיני, היא סכנה מוחשית לביטחון ישראל. ‏זיני הופך את הארגון שנועד להגן על המדינה לשומר האישי של נתניהו. ‏במקום לשרת את הביטחון - לחקור ללא מורא את הפרשה הקטארית - זיני מוכיח שוב ושוב שהוא משרת את נתניהו.

‏בממשלה הבאה, כל מי שבחר בטובתו של נאשם בפלילים על פני טובת המדינה יסיים את דרכו".

גלעד קריב תקף אף הוא: "‏התרענו מפני המינוי של זיני לראשות השב״כ בשעה שאחרים בחרו להיות ״ממלכתיים״ ומנומסים. ‏עכשיו התמונה מתבהרת: רצף של החלטות מטרידות, והצטברות של עוד ועוד עדויות להתנהלות בלתי מקצועית ומסוכנת מצד ראש השירות. ‏מדובר בסיכון לביטחון ישראל ולהתנהלותו החוקית והמקצועית של הארגון".

בנוסף פעילי מחאה רבים הצטרפו גם הם למחאה נגד זיני וקראו להדיחו לאלתר.