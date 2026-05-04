לכבוד ל"ג בעומר: יהודה שמעה בסינגל חדש ומקפיץ

רגע לפני שהמדורה הראשונה נדלקת, היוצר המוערך משחרר המנון פופ קצבי וסוחף שיגרום לכם לרקוד כל הדרך אל ההילולה

לקראת חגיגות ל״ג בעומר, הזמר והיוצר יהודה שמעה משיק סינגל חדש, קצבי ומרים, שמביא איתו את האנרגיה המחשמלת של המדורות והלילות הכי ישראליים שיש. השיר נולד מתוך רצון להביא בשורה רעננה לפסקול החג, כזו שמצליחה להרקיד מצד אחד ולגעת בלב מצד שני.

על המילים חתום שמעה עצמו, כשאל מלאכת הלחן הצטרף אבשלום דריקס, שאחראי גם על העיבוד וההפקה המוזיקלית. יחד, יצרו השניים סאונד פופ עדכני עם נגיעות ים-תיכוניות חמות וקצב מדבק שפשוט אי אפשר להישאר אדישים אליו.

הסינגל החדש מצליח לגשר על הפער שבין הנוסטלגיה המוכרת של שירי המדורה לבין ה"וייב" העכשווי ששולט היום ברדיו וברחבות הריקודים. עם הגשה קלילה וכריזמטית, יהודה שמעה מזקק לתוך כמה דקות של מוזיקה את כל מה שטוב בל"ג בעומר: החברים, האש, הקצב הטוב והרגעים המיוחדים של ה"ביחד" הישראלי.

אם חיפשתם את השיר שייכנס לכם לפלייליסט ויעלה את המורל סביב המדורה (או בדרך אליה) – כנראה שמצאתם אותו.