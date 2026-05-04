צפו: נועם בתן יוצא מתוך יהלום בחזרה הראשונה של האירוויזיון

אחרי חזרה שהוגדרה על ידי המשלחת הישראלית והבמאי כחזרה מרשימה, כעת מתפרסמות התמונות הראשונות שמספקות הצצה להופעה של הנאמבר הישראלי

י"ז אייר התשפ"ו
נועם בתן בחזרה הראשונה צילום: Corinne Cumming, EBU

נועם בתן יוצא מתוך יהלום על בימת האירוויזיון יחד עם עוד 5 רקדניות - כך זה נראה בתמונות החדשות שמתפרסמות היום (שני) לאחר חזרה מוצלחת שהתקיימה אתמול.

נועם בתן באירוויזיון

במהלך החזרה נחשפו לראשונה פרטים מההעמדה המרשימה של משלחת כאן. נועם פתח את השיר מתוך אביזר בימתי ענק ומרהיב, המכונה "היהלום". צוות התחרות מספר כי המדובר בפרופס הגדול ביותר בהפקת האירוויזיון השנה, שבתוכו נמצא נועם יחד עם אחת הרקדניות.

נועם בתן

היהלום, שמשלב מערך של אינסוף מראות פנימיות, יוצר אפקט ויזואלי מרהיב של שכפול הדמויות של מישל, ומעניק תחושה המזכירה את האסתטיקה של הקליפ הרשמי עם אינסוף "מישליות".

מעבר להעמדה המרשימה, נועם הפגין כבר בחזרה הראשונה יכולות ווקליות יוצאות דופן, שזכו לתגובות נלהבות מצד הנוכחים באולם.

