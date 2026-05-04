צפו: נועם בתן יוצא מתוך יהלום בחזרה הראשונה של האירוויזיון

אחרי חזרה שהוגדרה על ידי המשלחת הישראלית והבמאי כחזרה מרשימה, כעת מתפרסמות התמונות הראשונות שמספקות הצצה להופעה של הנאמבר הישראלי

נועם בתן יוצא מתוך יהלום על בימת האירוויזיון יחד עם עוד 5 רקדניות - כך זה נראה בתמונות החדשות שמתפרסמות היום (שני) לאחר חזרה מוצלחת שהתקיימה אתמול.

במהלך החזרה נחשפו לראשונה פרטים מההעמדה המרשימה של משלחת כאן. נועם פתח את השיר מתוך אביזר בימתי ענק ומרהיב, המכונה "היהלום". צוות התחרות מספר כי המדובר בפרופס הגדול ביותר בהפקת האירוויזיון השנה, שבתוכו נמצא נועם יחד עם אחת הרקדניות.



היהלום, שמשלב מערך של אינסוף מראות פנימיות, יוצר אפקט ויזואלי מרהיב של שכפול הדמויות של מישל, ומעניק תחושה המזכירה את האסתטיקה של הקליפ הרשמי עם אינסוף "מישליות".

מעבר להעמדה המרשימה, נועם הפגין כבר בחזרה הראשונה יכולות ווקליות יוצאות דופן, שזכו לתגובות נלהבות מצד הנוכחים באולם.