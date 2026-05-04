הראשון לציון נגד בג"ץ: "נלך נגדכם בכל הכוח"

בנאום תוקפני במיוחד שובר הראשון לציון הרב דוד יוסף את הכלים ומכריז מלחמה על האקטיביזם השיפוטי: "זו רמיסת הדת, אנחנו לא נכנע ונעמוד כחומה בצורה נגד הניסיון לפסוק הלכות במקומנו"





בדבריו פנה ישירות למערכת המשפט ואמר: " הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף התייחס בדבריו לקביעות האחרונות של בית המשפט בענייני דת וטען כי מדובר ברמיסה של המסורת ושל סמכות הרבנות.בדבריו פנה ישירות למערכת המשפט ואמר: " בג״ץ קבע שזה לא חיוני. עכשיו מדברים על אקטיביזם שיפוטי. אני לא מדבר פה על אקטיביזם. אני אומר – מי שמכם? אני שואל אותם, מי שמכם להתערב בענייני הלכה? אתם גם נהייתם פוסקי הלכות? אתם גם רבנים ראשיים? אתם פוסקים? אתם מחליטים? מה הדבר הזה? מה הדבר הזה? מה רמיסת הדת הזאת?".

בהמשך דבריו הדגיש הרב כי הממסד הרבני והציבור המאמין מחויבים אך ורק לגדרי ההלכה, וכי שום פסיקה חיצונית לא תשנה את האופן שבו מקויימות המצוות. הוא הביא כדוגמה את הנושאים הטכניים-הלכתיים המורכבים ואמר: "אנחנו פועלים על פי ההלכה! רק על פי ההלכה. ואם בא מישהו ומתריס כנגד... מה זה? כל כך הרבה הלכות יש איך בונים את המקווה, וחלק מזה זה הנושא הזה. לכן אנחנו לא נכנע! אנחנו מצהירים פה שאנחנו נלך נגד! לא ניתן להם להתערב, לפסוק הלכות".

את נאומו חתם הרב דוד יוסף בקריאה להמשך דבקות בדרך המסורתית ללא מורא מהחלטות שיפוטיות, תוך שהוא מבטיח כי המאבק על עצמאות הפסיקה ההלכתית יימשך. לדבריו: "ובעזרת השם רבותיי, אנחנו נלך בדרך של תורה ויראת שמיים".