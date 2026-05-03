למרות המשא ומתן: מתקפה איראנית חריגה על ספינת ענק בהורמוז

מרכז פיקוח השיט הבינלאומי של בריטניה מדווח על מתקפה המתרחשת של סירות איראניות על ספינת משא בשטח מיצרי הורמוז

למרות המצור האמריקאי המתמשך, איראן ממשיכה לפגוע בחופש השיט העולמי במיצרי הורמוז, ארגון מעקב השיט הבינלאומי של בריטניה מדווח כי ספינת משא מותקפת כעת על ידי מספר רב של סירות איראניות מהירות, אש נפתחה אל עבר הספינה ממכונות ירייה.

על פי דיווח הארגון, המתקפה מתרחשת כ-11 מייל ימיים מחופי איראן, המתקפה כוללת סירות איראניות מהירות חמושות בנשקים קלים, אש נפתחה ממכונות ירייה אל עבר הספינה, ומצב הצוות נותר לא ברור אך עד כה לא דווח על פצועים.

שמה של הספינה המדוברת שנמצאת תחת מתקפה לא פורסם, אך גורמים אומרים כי מדובר בספינה משמעותית וייתכן כי זו תהיה ספינת המשא הגדולה ביותר שנפגעה עד כה מהמאמצים האיראניים.