בגלל המחליף: זו הסיבה שחילי טרופר לא פורש מהכנסת

פרישתו של חילי טרופר מהמחנה הממלכתי ממשיכה לייצר גלי הדף פוליטיים, אך כעת מתברר כי למרות הנתק מבני גנץ, טרופר לא צפוי לעזוב את משכן הכנסת בעת הקרובה. בהחלטה משותפת שהתקבלה, הוחלט כי טרופר יישאר בתפקידו כחבר כנסת כדי למנוע שינוי ביחסי הכוחות בין הקואליציה לאופוזיציה.

על פי הדיווח של אבי סולומון באתר 'וואלה', הסיבה המרכזית למהלך היא זהות המחליף הפוטנציאלי: הבא בתור ברשימת המפלגה לכנסת הוא איש של גדעון סער (מפלגת "הימין הממלכתי"). במחנה הממלכתי חוששים כי התפטרות של טרופר תוביל להכנסת חבר כנסת שיוסיף קול לקואליציה, ובכך יחזק את ממשלת נתניהו.

ביקורת בשמאל, היצמדות לכיסא בימין

הצעד של טרופר אינו עומד בפני עצמו. הוא מצטרף להחלטתה של חברת הכנסת אורית פרקש-הכהן, שגם היא בחרה שלא להתפטר מהכנסת ומחברותה בוועדת הכספים למרות הטלטלות הפוליטיות האחרונות.

המהלכים הללו מעוררים ביקורת פוליטית על חוסר העקביות שבפרישה מהנהגת המפלגה תוך שמירה על המנדט הפרלמנטרי, אך נכון לעכשיו מדובר באסטרטגיה ברורה של גוש האופוזיציה: למנוע בכל מחיר זליגת קולות נוספים לכיוון הקואליציה, גם במחיר של השארת "פורשים" בתוך הרשימה.