מוזיקה מעל לפוליטיקה: שיתוף הפעולה של סקאזי והאיראנים

למרות המתיחות הביטחונית: די-ג'יי סקאזי ויוצרים שעזבו את איראן משיקים את Hero – חיבור מוזיקלי חוצה גבולות. האזינו

ט"ז אייר התשפ"ו
סקאזי צילום: איליה מלניקוב

שיתוף פעולה מפתיע בעולם המוזיקה האלקטרונית: אשר סויסה (Dj Skazi) חובר לצמד הדיג’ייז האיראני Vessbroz ומשיקים טראק חדש בפרסית – Hero

הטראק החדש, Hero - מחבר בין עולמות דווקא בתקופה של מתיחות ביטחונית מורכבת. Vessbroz, צמד הדיג’ייז שגדל באיראן ועזב את המדינה, חי כיום בהולנד ופועל כחלק מקהילת יוצרים שבחרה בחופש אמנותי ואישי הרחק ממגבלות המשטר.

החיבור עם Skazi, מהשמות הבולטים והוותיקים בסצנת הטראנס הישראלית והבינלאומית, נולד מתוך רצון משותף לייצר מוזיקה שמדברת בשפה אחרת – כזו שחוצה גבולות, זהויות ומציאויות פוליטיות.

סקאזי פרסית דיג'יי

