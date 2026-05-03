מוזיקה מעל לפוליטיקה: שיתוף הפעולה של סקאזי והאיראנים

שיתוף פעולה מפתיע בעולם המוזיקה האלקטרונית: אשר סויסה (Dj Skazi) חובר לצמד הדיג’ייז האיראני Vessbroz ומשיקים טראק חדש בפרסית – Hero
הטראק החדש, Hero - מחבר בין עולמות דווקא בתקופה של מתיחות ביטחונית מורכבת. Vessbroz, צמד הדיג’ייז שגדל באיראן ועזב את המדינה, חי כיום בהולנד ופועל כחלק מקהילת יוצרים שבחרה בחופש אמנותי ואישי הרחק ממגבלות המשטר.
החיבור עם Skazi, מהשמות הבולטים והוותיקים בסצנת הטראנס הישראלית והבינלאומית, נולד מתוך רצון משותף לייצר מוזיקה שמדברת בשפה אחרת – כזו שחוצה גבולות, זהויות ומציאויות פוליטיות.
