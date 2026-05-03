שביל תיירות חדש בנגב - "שביל עופר"

סיור רגלי, לזכרו של עופר ברונר, בן המקום, בוגר התיכון לחינוך סביבתי, שמצא את מותו בתאונה טרגית בשמורת עין עבדת שהחל ביוזמת המשפחה וחברים, מתקיים מידי יום שישי בשעה 16:00 (שעון קיץ) ועובר מול נופיו עוצרי הנשימה של מצוק הצינים ונחל צין.

הסיור עוסק בתפר שבין מדבר לאדם, בין טבע לקהילה, בין חזון לאומי לסיפור אישי. הסיור מודרך בהתנדבות על ידי תושבי המדרשה, אנשי חינוך, חוקרים, בני משפחה וחברים.

מקום של סקרנות

"עופר גדל במדרשת בן גוריון מול נופי מצוק הצינים, נחל צין וחוד עקב. המדבר היה עבורו מרחב מוכר ואינטימי, מקום של סקרנות, תנועה ולמידה. הוא למד בתיכון לחינוך סביבתי במגמת גיאולוגיה וביולוגיה, הכיר שבילים ומצוקים מגיל ילדות, ושאל שאלות על כל דבר שפגש בדרך", מספרים בני המשפחה. בשנותיו האחרונות פעל מתוך עשייה ונתינה ועד גיל 19 כבר הספיק להתנדב במד"א, להדריך בחוגי סיירות, להוביל סיורי "ספארי לילה", להדריך טיולי סנפלינג, ואף יצא למסעות במדבר עם נוער בסיכון במסגרת שנת שירות ב"דרך לוטן". עופר גם שימש כפקח בשמורת עין עבדת, מקום שהיה חלק משגרת חייו.

הסיור מתאים למשפחות, יחידים, זוגות וקבוצות. אין שני סיורים זהים, כל מדריך מביא קול אישי ומעמיק בתחומים שונים. הדרך עוברת בתצפיות על מצוק הצינים ונופי נחל צין והסיור כולל היכרות עם סיפור המקום והקהילה, ושיחה על מדבר, טבע, אחריות וחיים בנגב.

הסיור נמשך כשעה וחצי, אורכו כ-2 ק"מ ברמת קושי קלה המתאימה לכל גיל. נקודת המפגש והסיום של הסיור בחניית שמורת מצוק הצינים, ליד פסל הנשר הגדול.