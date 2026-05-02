היוו איום על הכוחות: צה״ל חיסל שלושה מחבלים בדרום רצועת עזה

כוחות אוגדת עזה זיהו ארבעה מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. הכוחות תקפו את המחבלים, שלושה מהם חוסלו וזוהתה פגיעה במחבל נוסף

כוחות צה״ל הפועלים בדרום רצועת עזה חיסלו מוקדם יותר היום שלושה מחבלים, לאחר שזוהו כשהם חוצים את הקו הצהוב ומתקרבים לעבר הכוחות.

על פי הודעת דובר צה״ל, במספר אירועים שונים זיהו כוחות אוגדת עזה, אוגדה 143, ארבעה מחבלים שחצו את הקו הצהוב ונעו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות פתחו באש ותקפו את המחבלים במטרה להסיר את האיום. כתוצאה מהתקיפות חוסלו שלושה מחבלים, ובנוסף זוהתה פגיעה במחבל רביעי.

בצה״ל הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל ביטחון אזרחי ישראל.