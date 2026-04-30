אייל גולן זומן לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירת מין

הזמר אייל גולן זומן לחקירה באזהרה שתיערך בשבוע הבא בחשד לביצוע עבירת מין באישה לפני כ-9 שנים, בפרשה שעומדת כעת במרכז ניסיון של המשטרה והפרקליטות להחיות תיק שנסגר בעבר כך נחשף היום (חמישי) בחדשות 12.



המהלך הדרמטי מגיע למרות שעל התלונה חלה התיישנות, כשרשויות אכיפת החוק מנסות להשיג פריצת דרך בתיק שנסגר בשעתו בשל היעדר ראיות מספיקות. החקירה מתמקדת במפגש עסקי שבו, על פי החשד, ביצע גולן מעשה מגונה במתלוננת בניגוד לרצונה, בעוד הזמר מכחיש מכל וכל את המיוחס לו וטוען כי מדובר בניסיון סחיטה.

במסגרת עדותה במשטרה, תיארה המתלוננת כיצד נוצר בינה לבין הזמר קשר עסקי, ובמהלך אחד המפגשים ביניהם הוריד גולן את מכנסיו וביצע בה עבירת מין להפתעתה. בנוסף לחשדות נגד גולן עצמו, המתלוננת העלתה טענות חמורות גם נגד מקורביו של הזמר בנוגע לאירוע נפרד שהתרחש בבית מלון באילת.



אייל ברקוביץ' מפתיע: אם הוא יתמודד בבחירות - אצביע לו



לדבריה, הוכנס סם למשקה שלה במטרה לטשטש אותה, ולאחר מכן אחד המקורבים תקף אותה מינית למרות התנגדותה המפורשת, כאשר למקרה זה היא מספקת לחוקרים עדים מטעמה.

במקביל לחקירה הצפויה בשבוע הבא, גורמי אכיפת החוק ממשיכים לבחון את הערעור שהגישה הצעירה טאיסיה על החלטת סגירת התיק נגד גולן בפרשת "משחקי חברה". מנגד, אייל גולן הגיש תלונה נגד המתלוננת והבהיר בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות כי הוא נתון לניסיון סחיטה ואיומים וכי לא עבר שום עבירה.



גולן ציין כי בחר לחשוף את זהותו כזמר שעומד בלב הפרשה כדי לשים סוף לשמועות, בעוד שבמשטרה ובפרקליטות ממשיכים לבדוק האם ניתן להחיות את התיק שנסגר בעבר.