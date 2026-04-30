הנקודה האדומה: תקציר חדשות היום בנקודות

לא היה לכם זמן לקרוא חדשות?
אריאל שרפר מסכם את האירועים החשובים שקרו היום וכל מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות:
הציונות הדתית תקועה בפקק: הרב שמואל אליהו למירי רגב: "אל תדירי אותנו ממירון". האם התחבורה הציבורית תגיע לפני שהמדורה תכבה?
סוף לעצבים בחיזמא: בשורה לנהגי בנימין: הרמזור בחיזמא יוצא לדרך. רק אל תשכחו – במקרה של סכנה, האור האדום הוא רק המלצה.
עופר כסיף מחפש חברים: ח"כ כסיף מוכן לשבת עם בנט ולפיד. מעניין אם בנט זוכר שהוא הבטיח שזה לא יקרה.
מראה כהן: האם ראש השב"כ לשעבר יורם כהן מצטרף לגדי אייזנקוט? במערכת המודיעין שותקים, אבל בימים הקרובים הכל יצוף
בן גביר משת"פי? ב-YNET נחשף שהשר בן גביר שיתף פעולה עם השב"כ. זה הגיוני כי לשב"כ יש מידע על בן-גביר מגיל 14.
כביש 60 מתרחב: סמוטריץ' כבר מחמם מנועים – הרחבת הכביש עד צומת תפוח בדרך להפוך את ההתיישבות לנגישה הרבה יותר.
