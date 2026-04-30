מבזקים
סרוגים
מה שקורה וקרה בקצרה● צפו

הנקודה האדומה: תקציר חדשות היום בנקודות

ראש השב"כ לשעבר בדרך למפלגתו של אייזנקוט • הרב אליהו תובע תחבורה ציבורית מסודרת למירון • והאם בן-גביר משת"פ של השב"כ

אריאל שרפר
י"ג אייר התשפ"ו
הנקודה האדומה: תקציר חדשות היום בנקודות
הנקודה האדומה צילום: אולפן סרוגים


הנקודה האדומה י"ג אייר. אולפן סרוגים




לא היה לכם זמן לקרוא חדשות?
אריאל שרפר מסכם את האירועים החשובים שקרו היום וכל מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות: 

  • הציונות הדתית תקועה בפקק: הרב שמואל אליהו למירי רגב: "אל תדירי אותנו ממירון". האם התחבורה הציבורית תגיע לפני שהמדורה תכבה?

  • סוף לעצבים בחיזמא: בשורה לנהגי בנימין: הרמזור בחיזמא יוצא לדרך. רק אל תשכחו – במקרה של סכנה, האור האדום הוא רק המלצה.

  • עופר כסיף מחפש חברים: ח"כ כסיף מוכן לשבת עם בנט ולפיד. מעניין אם בנט זוכר שהוא הבטיח שזה לא יקרה.

  • מראה כהן: האם ראש השב"כ לשעבר יורם כהן מצטרף לגדי אייזנקוט? במערכת המודיעין שותקים, אבל בימים הקרובים הכל יצוף

  • בן גביר משת"פי? ב-YNET נחשף שהשר בן גביר שיתף פעולה עם השב"כ. זה הגיוני כי לשב"כ יש מידע על בן-גביר מגיל 14.

  • כביש 60 מתרחב: סמוטריץ' כבר מחמם מנועים – הרחבת הכביש עד צומת תפוח בדרך להפוך את ההתיישבות לנגישה הרבה יותר.

--

מהדורת "הנקודה האדומה" מחכה לכם בראש הכתבה-

ובכל יום באתר סרוגים!

הנקודה האדומה חדשות המגזר תקציר החדשות יו"ש אריאל שרפר

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה