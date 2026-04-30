לשעבר יועמ"ש מפלגת העבודה: "היועמ"שית פוגעת בביטחון המדינה"

עו"ד דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, טוען כי היועמ"שית פוגעת באופן אקטיבי בביטחון המדינה ובמאמצי המלחמה. כהן הטיח האשמות קשות ביועצת, כינה אותה "ראש ממשלה על" וטען כי היא מתנהלת כ"גלדיאטור מופרע בזירה"

עו"ד דניאל כהן, מי ששימש בעבר כיועץ המשפטי של מפלגת העבודה, שיגר היום (חמישי) מתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בראיון למתי טוכפלד.



כהן טען כי היועמ"שית פוגעת באופן ישיר בביטחון המדינה, בתפקוד השב"כ וכי היא צפויה לפגוע גם במוסד ובמאמצי המלחמה באמצעות פעולות אותן תיאר כ"דברים נוראיים". לדבריו, מעורבותה של היועצת בנושאים רגישים כמו חוק הגיוס ומינוי בכירים במשטרה ובשב"כ חורגת מסמכותה והופכת אותה ל"ראש ממשלה על" המנהלת מאבק נגד הדרג הנבחר.

במהלך הראיון הטיח כהן האשמות קשות על אופי התנהלותה של בהרב-מיארה ותיאר אותה כ"גלדיאטור מופרע בזירה", בעודו טוען כי הממשלה עצמה שומרת על ממלכתיות אל מול התנהלות זו.



כהן תהה מכוח איזו סמכות פועלת היועצת נגד הממשלה שאותה היא אמורה לייצג, והעלה סימני שאלה נוקבים לגבי המדינה והאזרחים שהיא מתיימרת לייצג. הוא הדגיש כי הריבון הוא שבחר בממשלה הנוכחית, ולכן הסירוב של העורכת דין המייצגת את הממשלה למלא את תפקידה המקצועי מהווה פגיעה במהות הייצוג המשפטי של הרשות המבצעת.