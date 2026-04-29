אחרי הסערה סביבו: נדב חנציס מתגייס הבוקר לצה"ל

נדב חנציס מתגייס היום (רביעי), ויגיע לבקו"ם כשהוא מלווה במשפחתו ובחבריו הקרובים. אחרי שנה מטאורית בקריירה - הבוקר הוא פותח פרק חדש במדים.

הפריצה המהירה

חנציס פרץ לתודעה בדיוק במאי שעבר עם השיר "אם את כבר הולכת", ומאז הספיק להפוך לאחד השמות החמים במוזיקה המקומית: שיתופי פעולה עם אמנים מובילים כמו אייל גולן, אודיה ועדן בן זקן, הופעה בפסטיגל, ועכשיו גם שירות צבאי בלהקות הצבאיות - ועכשיו גם שירות צבאי בלהקות הצבאיות - לאחר שפורסם כי התקבל למסלול ויופיע בבסיסים במסגרת שירותו.

נדב חנציס בהופעה של אודיה (צילום - פיני גולדברג, באדיבות פסטיבל חוצות היוצר)

הזוגיות עם אורן מצויינים

ברקע הגיוס, שמו של חנציס עלה בימים האחרונים גם במדורי הרכילות בעקבות תיעוד משותף עם אורן מצוינים, הדגלנית מטקס המשואות, שעורר לא מעט שמועות - אך הבוקר הפוקוס הוא על צעד חדש ומשמעותי: חנציס עולה על מדים.