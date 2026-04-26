מדוגמן ארמני ועד בעל שווארמה: הכירו את 9 הדיירים החדשים שנכנסו לזעזע את הבית

האח הגדול 2026 שובר את הכלים עם כניסה חריגה של 9 דיירים חדשים בבת אחת. מי הם הפנים החדשות, מה הם מביאים איתם לבית ואיך הוותיקים מגיבים לטלטלה?

הכניסה השנייה לבית של האח הגדול בעונת 2026 הצליחה לעורר לא מעט רעש - ולא במקרה. אחרי ביקורות מצד הצופים על עונה "רדומה" וחסרת עניין, ההפקה בחרה במהלך חריג במיוחד: הכנסת לא פחות מ-9 דיירים חדשים בבת אחת. מדובר במהלך חסר תקדים, גם ביחס לעונות קודמות בארץ וגם בפורמט העולמי, שבו נהוג להכניס כ-4-5 דיירים בלבד בשלב הזה.

המטרה ברורה: לנער את הבית, לייצר דינמיקות חדשות, ולהחזיר את הדרמה למסך.

מי הם הדיירים החדשים?

הכניסה הנוכחית מביאה שילוב של דמויות צבעוניות, שונות מאוד זו מזו - בדיוק מה שצריך כדי להצית עניין:

נדב אמסלם (24, חולון) - דוגמן מצליח שכיכב בקמפיינים בינלאומיים, כולל לבית האופנה Armani. מחובר לעולמות הרוח והיקום, ומגיע עם גישה פתוחה להיכרות עם כולם.

ענבל אלדן (36, גבעתיים) - נייליסטית ומאפרת עם רקע בינלאומי. משלבת אנגלית בדיבור היומיומי ומביאה איתה נוכחות ואנרגיה בלתי נגמרת.

שני זאב (40, חיפה) - עורכת דין שמנהלת משרד עם אמה. חובבת ריגושים וסדר קיצוני, שמצהירה שהאתגר הגדול שלה יהיה דווקא חוסר השליטה בשגרה.

רפאלה טוינה (27, תל אביב) - מנהלת סושיאל ולוחמת לשעבר שעלתה מאוסטרליה. ציונית מוצהרת, חדה ומלאת ביטחון עצמי.

משה דהרי (20, אשקלון) - ספר צעיר ויזם עם נוכחות חזקה ברשתות. אוהב תשומת לב ולא מפחד למתוח גבולות.

נעמה מריומה (38, רמלה) - אם לחמישה עם אישיות תוססת. אוהבת לשמח באירועים ומביאה גישה קלילה וחיובית לחיים.

דני קוזו (27, אשדוד) - מאמן כושר וכוכב טיקטוק עם הומור ציני. מגיע בעיקר בשביל ליהנות ולספק רגעים מבדרים.

אדיר ברק (32, תל אביב) - מאמן כושר גרוש+1 שמגדיר את עצמו "ערס תל אביבי", אבל גם חושף צד רגיש ואמנותי.

דור חיו חמו (32, הרצליה) -כדורגלן עבר שעובד בעסק המשפחתי - שווארמה. טיפוס חברתי שמחפש אהבה.

מה זה אומר על העונה?

המהלך הזה הוא לא סתם "עוד טוויסט", אלא ניסיון ברור לשנות כיוון. הכנסת כמות גדולה של דיירים בבת אחת יוצרת עומס, בלבול, חיכוכים - ובעיקר: תוכן.

אם עד עכשיו הדיירים הוותיקים כבר התבססו בתוך שגרה יחסית רגועה, עכשיו הם נאלצים להתמודד עם תשעה אנשים חדשים, כל אחד עם אופי חזק וסיפור אחר. זה מתכון כמעט בטוח לקונפליקטים, חבורות חדשות, ואולי גם רגעים בלתי צפויים.

השאלה הגדולה היא האם זה יספיק כדי "להציל" את העונה - או שמדובר במהלך מאוחר מדי.