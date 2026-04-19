הפרקליטות: איננו יכולים לגרום להסגרתו של ישראל איינהורן

היה צפוי? הפרקליטות הודיעה לבית המשפט כי היא לא יכולה לגרום להסגרתו של היועץ לשעבר לראש הממשלה נתניהו - ישראל איינהורן

הפרקליטות הודיעה הבוקר (ראשון) לבית המשפט כי אין ביכולתם לגרום להסגרתו של יועץ התקשורת לשעבר לראש הממשלה נתניהו, שרוליק איינהורן, המואשם בפרשת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר והחשוד בפרשות "הבילד" וקטרגייט.

בעקבות הודעת הפרקליטות, בית המשפט הורה להודיע לו תוך שבועיים אם הם ממשיכים בהליך כתב האישום בפרשת הטרדת העד נגד יועציו הנוספים של נתניהו, עופר גולן ויונתן אוריך.

נזכיר כי לפני כשלושה חודשים, עדכנה המשטרה לראשונה כי ישראל איינהורן, יועץ לשעבר של נתניהו, מוגדר כעבריין נמלט והוצא נגדו צו מעצר. נזכיר כי הפרקליטות הגישה לביהמ"ש מסמכים במעמד צעד אחד המתייחסים להליכים המתבצעים להביא את ישראל איינהורן לארץ, בשל האישום שהוגש נגדו בתיק הטרדת עד המדינה שלמה פילבר ובשני התיקים שבהם הוא חשוד ונחקר בסרביה (בילד וקטארגייט).

בפרקליטות פעלו להסגרתו של איינהורן מסרביה או הוצאת צו מעצר בינלאומי נגדו. עו"ד עמית חדד טען כי: "יש את הסוגיה של איינהורן שהתביעה אומרת שלא ניתן לנהל את התיק בלעדיו. התביעה צריכה לומר איך הם מתכוונים להביא אותו ומה הצפי.

"אני מניח שיבקשו הסגרה אבל האם ניתן להסגיר מסרביה? האם מסמכים נמסרו לסרביה? מדובר בכתב אישום על אירוע קטן שנמשך הרבה זמן. אנחנו רוצים להתחיל את התיק. זה תיק רונאל פישר 2 על סטרואידים".

התובע: "אני לא יכול לומר בבית משפט איזה מאמצים נעשים להבאתו של איינהורן בשל חשש לשיבוש או להימלטות". התובע הגיש מסמכים לעיון השופט בשלל החשש שאיינהורן יימלט מסרביה למדינה אחרת.