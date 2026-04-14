מרגש: תלמידי הישיבות המתגייסים בשירת 'אני מאמין' בבקו"ם

גיוס מרץ 26' נמשך גם היום - יום השואה. בתזמון מצמרר 80 שנה אחרי שלא היה לנו צבא שיגן עלינו, הגיעו הבוקר תלמידי ישיבות להתגייס ליחידות הקרביות.

בגלל הצפירה של יום הזיכרון לשואה, התעכב האוטובוס, והבחורים שהמתינו בסככה, החלו בשירת 'אני מאמין'.

תלמידי הישיבות בשירת 'אני מאמין' בבקו"ם

יש לציין כי סיפורו של הלחן מצמרר גם הוא. את המילים האופטימיות של ביאת המשיחה, הלחין עזריאל דוד פסטג בדרך לטרבלניקה. את המנגינה שחיבר ביקש להפיץ, והיא הועברה על ידי אנשים שקפצו מהרכבת הנוסעת ובדרך לא דרך ניצלו והעבירו אותה לאדמו"ר ממודז'יץ שהיה מוכר באהבתו לניגונים, והיא הפכה לנכס צאן ברזל בשירה היהודית.

הגיוס הבוקר הוא של ישיבות ירוחם, מעלה אדומים, נוף הגליל ואיתמר, והבחורים מיועדים לגיוס לגבעתי, הנדסה ושיריון.