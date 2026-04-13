צבא סין מאיים: לא נכבד את המצור על איראן

מזכיר הביטחון הסיני, האדמירל דונג ג'ון, העביר מסר חריג אל ממשל טראמפ מוקדם יותר היום, במה שנראה כאיום סיני ישיר להתערבות בחזית האיראנית.

דונג ג'ון, שהיה רמטכ"ל הצבא הסיני וכעת משמש כמזכיר הביטחון של השלטון הסיני, ויועץ ביטחון בכיר לנשיא שי, איים במילים חריגות אל עבר ארצות הברית: "הספינות שלנו נכנסות ויוצאות מהמים של מצרי הורמוז על פי חוק, יש לנו הסכמי סחר ואנרגיה עם איראן, אנו נכבד את ההסכמים האלה בין המדינות ומצפים מאחרים לא להפריע לכך".

בנוסף, במה שנראה כניסיון סיני-איראני לכפות שינוי דרמטי על הסדר העולמי, טען ג'ון: "איראן שולטת במיצרי הורמוז, והם יישארו פתוחים עבורנו".