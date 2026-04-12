מטורף | מיום רביעי: קנייה של 1700 שקל, תעלה רק 1000 שקל

בשורה דרמטית לצרכנים בישראל: משרד הכלכלה והתעשייה ורשת קרפור הכריזו על השקת "הסל של ישראל" – מהלך לאומי רחב היקף להתמודדות עם יוקר המחיה. המיזם, שיושק רשמית ביום רביעי הקרוב (15 באפריל) תחת המיתוג "גמרנו להיות פראיירים", צפוי להביא להוזלה של למעלה מ-30% במחירי המזון ומוצרי הצריכה הבסיסיים.

במסגרת המהלך, נבחרה רשת קרפור לאחר שהציגה סל של 100 מוצרים מובילים במחיר של 1,098 ש"ח, זאת לעומת מחיר ממוצע של כ-1,700 ש"ח שנמדד בשוק טרם המהלך. הפער, העומד על כ-600 שקלים, צפוי להקל משמעותית על משקי הבית בישראל.

שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ ניר ברקת, בירך על המהלך: "אנחנו משנים את כללי המשחק בשוק המזון ומחזירים את הכוח לציבור. 'הסל של ישראל' מייצר תחרות אגרסיבית שמאלצת את השוק להשתנות ותגרום לרשתות המזון להוריד מחירים. ביום רביעי החיסכון הופך לעובדה בשטח עם סל מוצרים איכותיים, פופולריים ובריאים בהנחה קבועה של למעלה מ-30% ביחס לשאר הרשתות". השר הוסיף פנייה ישירה לצרכנים: "אני מפציר בציבור – קחו חלק במהפכה הצרכנית, הצביעו ברגליים וקנו בחוכמה ובזול".

100 מוצרים בפיקוח הדוק

הסל שנבחר מבוסס על נתוני צריכה בפועל של הציבור הישראלי וכולל מוצרים מובילים בקטגוריות שונות: החל מדגנים מלאים, קטניות ושמן זית, דרך מוצרי חלב ותחליפיו, ועד למוצרי תינוקות והיגיינה. רשת קרפור התחייבה להציע את הסל במחיר שנקבע (או פחות ממנו) ב-50 מסניפיה הפרוסים ברחבי הארץ – מדן ועד אילת – וכן באתר האונליין של הרשת, למשך חצי שנה לפחות.

מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, מוטי גמיש, הדגיש את חשיבות המנגנון: "'הסל של ישראל' מייצר סטנדרט חדש וברור למחיר הוגן. לצד המחיר הנמוך, קיים מנגנון פיקוח הדוק הכולל ביקורות שטח ובדיקות מחירים כדי להבטיח שההוזלה תגיע לצרכן בפועל".

קמפיין ענק וסימון רשמי

כדי להבטיח את הצלחת המיזם, ישיק משרד הכלכלה קמפיין ציבורי בהשקעה של כ-25 מיליון ש"ח. המהלך יכלול סימון רשמי של המוצרים המשתתפים ב"סל הזול של ישראל", פרסום שקוף של המחירים וזהות הרשת הזוכה, וכן אתר ייעודי שירכז את כל המידע עבור הציבור.

במשרד הכלכלה מציינים כי מעבר לחיסכון הישיר בקרפור, המטרה היא לייצר לחץ תחרותי על כלל רשתות השיווק בישראל, מה שעשוי להוביל לירידת מחירים רוחבית בכל השוק ולאפשר לצרכנים בכל רחבי הארץ – ובייחוד בפריפריה – ליהנות ממחירים תחרותיים והוגנים יותר.