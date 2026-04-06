בן כספית מאיים: "מי שיגיד זאת עליי, ייתבע"

העיתונאי בן כספית התייחס לדיווח פייק שמפיצים נגדו ברשת, ואיים: "מי שיגיד זאת עליי, אפילו בקבוצות ווטסאפ - ייתבע"

ביממה האחרונה ישנו דיווח המופץ כביכול תחת השם של העיתונאי בן כספית ברשתות החברתיות, אלא שלעיתונאי אין שום קשר אליו ומדובר בפייק.

בדיווח נטען כי ברגע האחרון לפני קריאתו של נשיא ארה"ב טראמפ על הפסקת אש, טראמפ קיבל שיחת טלפון מיורש העצר הסעודי בן סלמאן ששינתה הכל, שכן הוא התחנן לטראמפ שלא לעצור ולהמשיך לתקוף באיראן.

כספית התייחס לדברים ואמר: "הבהרה: הידיעה הזו לא שלי, לא קשורה אליי ואין לי כל קשר למפל הלרלרת המפורט בה. זה עמוד פייסבוק שתומך בי ועולים שם דברים שאין לי שליטה או אחריות עליהם, תודה וסליחה".

עוד הוסיף כספית: "מי שיפרסם את הסיפור הזה בשמי, גם בקווצות ווטסאפ - ייתבע".