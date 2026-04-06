בן גביר: "יש דברים שהציבור לא יודע, שהרמטכ"ל יספר"

השר חושף פרטים מדיון סגור ומצהיר כי מערכת הביטחון רשמה הצלחות דרמטיות. הוא דורש מהרמטכ"ל לחשוף בפני הציבור את ההישגים החסויים במערכה, ומרגיע את האזרחים: "תהיה סיבה להיות קצת יותר מחויכים"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, חושף הבוקר (שני) בראיון ב-103fm פרטים מדיון ביטחוני סגור, בו דרש מהרמטכ"ל לחשוף בפני הציבור הצלחות צבאיות דרמטיות. השר טוען כי מערכת הביטחון רשמה הישגים חסרי תקדים שהציבור הישראלי אינו מודע אליהם כלל.

הקריאה הפומבית של בן גביר מופנית ישירות לצמרת צה"ל ולדרג המדיני. בראיון ל-103fm שיתף השר תוכן של שיחה שהתקיימה לאחר סקירה ביטחונית של הרמטכ"ל. "כשהרמטכ"ל הציג הישגים אמרתי לו: 'צאו החוצה עם זה'", חשף השר.

לדברי בן גביר, היקף הפעילות וההצלחות בזירות השונות, ובראשן איראן ולבנון, חייב להגיע לידיעת האזרחים. "לא כולם יודעים מה הבאתם, מה שר הביטחון ומה ראש הממשלה", ציין השר את שאמר בחדר הסגור. הוא קרא במפורש לרמטכ"ל, לשר הביטחון ולראש הממשלה לעדכן את הציבור.



השר לביטחון לאומי נמנע מלפרט את טבעם המדויק של אותם הישגים שהציג הרמטכ"ל, וציין כי "יש הליך מסודר של פרסום דברים בממשלה ובצבא". עם זאת, הוא ביקש להעביר מסר חד משמעי לגבי תפקודו של צה"ל: "עם ישראל צריך לדעת שיש לנו צבא נפלא. האויב שלנו סופג פגיעות קשות פי מיליון ממה שאנחנו סופגים".

נזכיר כי הדברים נאמרים ברקע המערכה הרב-זירתית המורכבת שמנהל צה"ל תחת פיקודו של הרמטכ"ל. במהלך הראיון התייחס השר גם לביקורת הקשה שספג על פתיחת בקבוק השמפניה במליאה, והסביר כי לא היה מודע באותו רגע לנפילתם של חיילי צה"ל בלבנון.

לסיום, בן גביר ביקש לטעת תקווה בקרב האזרחים לקראת הימים הבאים. למרות שלא אישר מפורשות את השמועות סביב פגיעה במנהיג העליון של איראן, הוא הבהיר בעקבות סקירות הרמטכ"ל כי "אזרחי ישראל יכולים להיות הרבה יותר אופטימיים עכשיו".