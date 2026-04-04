רב הכותל למפקע"ר: "אם מותר להפגין - מותר גם להתפלל"

רב הכותל המערבי, הרב שמואל רבינוביץ' שליט"א, פנה למפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, בדרישה לבחון מחדש את ההגבלות על כניסת מתפללים לרחבת הכותל — וזאת בעקבות החלטת בית המשפט העליון לאשר קיום הפגנות של מאות אנשים.

בפתח מכתבו הביע הרב הערכה עמוקה לעבודת פיקוד העורף והעומד בראשו, אך ציין כי קיים פער בלתי מוסבר בהנחיות, במכתבו העלה הרב שאלה עקרונית: מדוע זכות המחאה גוברת על זכות התפילה? "אינני מצליח להבין מדוע זכות המחאה נתפסת כחשובה או דחופה יותר מזכות התפילה" כתב.

רב הכותל טען כי אם המצב הביטחוני מאפשר התקהלויות ציבוריות, הרי שאין כל הצדקה למנוע תפילה ברחבת הכותל: "אם המציאות הביטחונית מאפשרת למאות אנשים להתקהל בכיכרות לצורך הפגנה, על אחת כמה וכמה יש לאפשר ליהודים להתכנס ברחבת הכותל המערבי".



בנוסף הרב הדגיש את החשיבות המיוחדת של המקום בעת הזו: "הכותל המערבי הוא הלב הפועם של העם היהודי. דווקא עכשיו, כשחיילינו נלחמים בחירוף נפש, הציבור זקוק להגיע למקום הקדוש ביותר שנשאר לנו מאז חורבן הבית".

הרב סיים את מכתבו בקריאה לאפשר כניסת מתפללים "לפחות באותם התנאים שבהם מתאפשרות התכנסויות אחרות — ואף יותר מכך. דווקא בימים אלו, אל נא לוותר על התפילה, מקור הכוח והתקווה של כולנו".