גורם בכיר באיראן זועם: "ההצעה האמריקנית קיצונית"

גורם בכיר ביותר במשטר האיראני התייחס להצעה האמריקנית להסכם בין ארה"ב ואיראן, והודיע כי ההצעה האמריקאית בלתי מתקבלת על הדעת

גורם בכיר ביותר במסדרונות המשטר האיראני שוחח עם רשת אל ג'זירה הקטארית, והביע זעם אכזבה ותרעומת נגד ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה, והביע ספק חמור ביותר לגבי סיכויי המשא ומתן.

"הגיעה לידי טהראן הצעת 15 הנקודות של וושיגנטון, מדובר בהצעה קיצונית, בלתי סבירה וחסרת כל התחשבות בריבונית האיראנית!" הסביר בזעם אותו גורם בכיר ביותר, כפי שתואר על ידי גופי החדשות.



הצעת 15 הנקודות האיראנית מציבה בפני איראן שורה רחבה של דרישות במספר מוקדים, ראשית, פרויקט הגרעין: התוכנית דורשת הפסקה מוחלטת של העשרת אורניום לכל רמה ולצמיתות, סגירת מתקני ההעשרה בפורדו ונתנז ופירוקם, חידוש ושדרוג הפיקוח של סוכנות סבא"א למעקב גרעיני.

שנית, פרויקט הטילים, טראמפ דורש: הקפאת פיתוח והרכבת טילים ל-5 שנים לפחות, הגבלת טווח וכמות לאחר חמש שנים, פירוק מערכות טילים ארוכות טווח והגבלה בהסכמים בינלאומיים מחייבים.

בנוסף, הפסקה כוללת של מימון ארגוני הטרור האזוריים והתחייבות לכיבוד ריבונותן של מדינות האזור, כמו לבנון ועיראק.

ולבסוף, הגנות על זכויות אזרחים, שחרור מייד לאסירים זרים ואסירים פוליטיים, ושיפור משמעותי בזכויות האדם במדינה.

הגורם האיראני הבכיר, הוסיף, והתייחס להצעה כך: "זה לא נראה טוב, אפילו לא על הנייר, זו תוכנית מסולפת ומטעה שהוצגה כהסכם דו צדדי אך בעצם דורשת כניעה".



