בשורה טובה לתושבי הישוב אדם (גבע בנימין): משרד השיכון חתם על הסכם פיתוח במסגרתו יושקעו כ־120 מיליון ש״ח עבור תוספת של כ־2,780 יחידות דיור ושדרוג תשתיות מקיף

בשורה מצוינת לתושבי הישוב אדם (גבע בנימין) במועצה האזורי בנימין. נחתם הסכם פיתוח בין משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר והמועצה האזורית מטה בנימין, לקידום מהלך תכנוני ופיתוחי רחב היקף להרחבת היישוב. במסגרת ההסכם צפויה השקעה כוללת של כ־120 מיליון שקלים בתשתיות על ליישוב, לצד שדרוג מקיף של תשתיות, תחבורה, שטחי ציבור ומוסדות קהילה.

ההסכם מהווה שלב משמעותי בהמשך פיתוח היישוב ובחיזוק הרצף ההתיישבותי באזור, תוך מתן מענה לביקוש לדיור באזור ירושלים וסביבתה, ושילוב תכנון מדורג ומאוזן של שכונות חדשות לצד המרקם הקיים.

במסגרת ההסכם יבוצעו עבודות פיתוח תשתיות בהיקף נרחב, ובהן סלילת דרכי גישה, חיבור לתשתיות על, פיתוח מערכות מים וביוב והיערכות לקליטת אוכלוסייה חדשה.

כחלק מהמהלך הכולל לפיתוח היישוב, שווקו כבר כ־500 יחידות דיור בשלב הראשון, והפיתוח יתקדם בהתאם לשלבי השיווק ולתוכניות המאושרות.

ההסכם כולל פיתוח נרחב של שטחי ציבור ופנאי, ובהם הקמת מתחם ספורט ופנאי חדש, פארקים ושטחים ציבוריים פתוחים, בהיקף כספי של כ־29 מיליון שקלים. בנוסף, נכללת היערכות עתידית להקמת מוסדות חינוך וציבור, בהשקעה של כ־18 מיליון שקלים לעבודות עפר ופיתוח תשתיתי כהכנה לבניית גני ילדים ובתי ספר.

הסכם הפיתוח נועד לאפשר קידום תכנון וביצוע באופן סדור ורב־שנתי, תוך שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה והרשות המקומית, ולייצר ודאות תכנונית וביצועית שתתמוך בצמיחת היישוב ובשיפור איכות החיים של תושביו לאורך זמן.

שר הבינוי והשיכון, חיים כץ: "ההסכם שיוצא היום לדרך מבטא את המדיניות שאני מוביל לחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון, באמצעות הרחבת היצע הדיור ופיתוח תשתיות איכותיות. זהו מהלך שמאפשר צמיחה תוך שמירה על איכות החיים והמרחב הקהילתי, לפיתוח מתמשך של היישוב בשנים הקרובות״.

מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן: "הסכם הפיתוח באדם מייצר תשתית תכנונית וביצועית כוללת להרחבת היישוב, המשלבת פיתוח מגורים לצד השקעה משמעותית בתשתיות ובמרחב הציבורי. השיווק שכבר בוצע בשלב הראשון משקף התקדמות בפועל, וההסכם יאפשר המשך פיתוח מדורג, מתואם וארוך טווח, בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית."