הגבר שנמשה מהמים היה מחוסר הכרה ופונה לקבלת טיפול בבית החולים שערי צדק. פרמדיק מד"א: "פינינו אותו תוך כדי פעולות החייאה"

תוך 48 שעות: התמוטטות נוספת של גבר במקווה בירושלים.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקווה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק בעיר, כשהוא במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה.

פראמדיק מד"א משה בניטה, סיפר: "ראינו את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. סיפרו לנו שמשו אותו מהמים כשהוא מחוסר הכרה. התחלנו בהענקת טיפול רפואי שכלל עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו אנוש".

נזכיר כי בתחילת השבוע האדמו"ר מלעלוב, כבן 70, נפטר לאחר שהתמוטט במקווה ברחוב צפניה בירושלים. צוותי רפואה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, כוחות ההצלה פעלו בזירה זמן מה, ובשלב זה נסיבות המקרה נבדקות.