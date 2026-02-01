האדמו"ר מלעלוב, כבן 70, נפטר היום (ראשון) לאחר שהתמוטט במקווה ברחוב צפניה בירושלים. צוותי רפואה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, כוחות ההצלה פעלו בזירה זמן מה, ובשלב זה נסיבות המקרה נבדקות.
מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 13:58 התקבל דיווח במוקד 101 של מד״א במרחב ירושלים על גבר שנמשה מהמים במקווה בירושלים, כשהוא מחוסר הכרה. חובשים ופראמדיקים של מד״א הוזעקו למקום והחלו מיד בהענקת טיפול רפואי מציל חיים, אולם בסיומו נקבע מותו של גבר כבן 70.
חובשי רפואת חירום במד"א, יאיר אבא שאול וצביקה לרר, סיפרו: "ראינו את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. סיפרו לנו שמשו אותו מהמים כשהוא מחוסר הכרה. התחלנו בהענקת טיפול רפואי שכלל עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".
