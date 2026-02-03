רשתות השיווק החלו להגביל את כמויות קרטוני החלב שלקוחות יכולים לרכוש בסופרים שונים ברחבי הארץ. כל הפרטים

רפתנים רבים מאיימים לשבות במחאה על רפורמת החלב של שר האוצר סמוטריץ', ברשתות השיווק צופים למחסור בקרטוני החלב ובמוצרים מסוגיו כבר הערב (שלישי).

בעקבות כך בחלק מהרשתות החלו להגביל את כמות החלב שלקוחות יכולים לרכוש בסופרים. נזכיר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה אתמול (שני) את יו"ר הקואליציה ואת חברי ועדת הכנסת להצביע מחר בעד העברת רפורמת משק החלב לוועדה למיזמים ציבוריים.

במקביל, הנחה נתניהו לפעול בהמשך הליך החקיקה לגיבוש פשרה, שתשמור על החקלאות והייצור המקומי לצד פתיחת השוק לתחרות והוזלת מחירים.

המהלך, המתואם עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מעורר התנגדות פומבית בתוך הליכוד. השר לשעבר אבי דיכטר תקף את הרפורמה ואמר: "רפורמת החלב שמקדם האוצר לא תעבור. אני וחבריי בליכוד נעמוד על כך שהרפורמה תוצא מחוק ההסדרים ותידון בדיונים מקצועיים ואמיתיים עם משרדי הממשלה שאחראים על ביטחון המזון בישראל".