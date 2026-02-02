התנגדות בליכוד: דיכטר ומילביצקי יצאו פומבית נגד רפורמת החלב שמקדם האוצר, חרף הנחיית נתניהו לתמוך בהעברתה, ודרשו להוציאה מחוק ההסדרים ולדון בה בנפרד

ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את יו"ר הקואליציה ואת חברי ועדת הכנסת להצביע מחר בעד העברת רפורמת משק החלב לוועדה למיזמים ציבוריים. במקביל, הנחה נתניהו לפעול בהמשך הליך החקיקה לגיבוש פשרה, שתשמור על החקלאות והייצור המקומי לצד פתיחת השוק לתחרות והוזלת מחירים.

המהלך, המתואם עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מעורר התנגדות פומבית בתוך הליכוד. השר לשעבר אבי דיכטר תקף את הרפורמה ואמר: "רפורמת החלב שמקדם האוצר לא תעבור. אני וחבריי בליכוד נעמוד על כך שהרפורמה תוצא מחוק ההסדרים ותידון בדיונים מקצועיים ואמיתיים עם משרדי הממשלה שאחראים על ביטחון המזון בישראל".

עוד הוסיף דיכטר: "אנחנו בליכוד, בכנסת ומחוצה לה, ניתן לראש הממשלה נתניהו גב איתן לממש את הוצאת הרפורמה מחוק ההסדרים".

גם יו"ר ועדת הכספים חנוך מילביצקי הביע התנגדות פומבית לעמדת ראש הממשלה ולמהלך שמוביל משרד האוצר. "רפורמת החלב של השר סמוטריץ' היא רפורמה רעה", אמר מילביצקי. לדבריו, "הליכוד צריך לעמוד על עקרונותיו, לשמור על מי ששלח אותו לכנסת ולהתנגד לרפורמת החלב של שר האוצר".