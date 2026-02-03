הלוגו החדש של וועדת הטכנוקרטים בעזה כולל את סמלה הרשמי של הרשות הפלסטינית. לשכת ראש הממשלה: "הלוגו שהוצג לישראל היה שונה לחלוטין"

הוועדה הלאומית לניהול עזה עדכנה הלילה את הלוגו שלה – והציגה סמל שנראה כמו סמלה של הרשות הפלסטינית.

הדברר עורר זעם בלשכת ראש הממשלה, ושם פרסמו תגובה בנוגע ללוגו החדשה. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "הלוגו של הוועדה לניהול עזה (NCAG) שהוצג לישראל היה שונה לחלוטין מזה שפורסם הערב".

עוד נמסר מלשכת ראש הממשלה כי "ישראל לא תקבל שימוש בסמל של הרשות הפלסטינית, והרשות הפלסטינית לא תהיה שותפה בניהול עזה".