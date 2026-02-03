הוועדה הלאומית לניהול עזה עדכנה הלילה את הלוגו שלה – והציגה סמל שנראה כמו סמלה של הרשות הפלסטינית.
הדברר עורר זעם בלשכת ראש הממשלה, ושם פרסמו תגובה בנוגע ללוגו החדשה. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "הלוגו של הוועדה לניהול עזה (NCAG) שהוצג לישראל היה שונה לחלוטין מזה שפורסם הערב".
עוד נמסר מלשכת ראש הממשלה כי "ישראל לא תקבל שימוש בסמל של הרשות הפלסטינית, והרשות הפלסטינית לא תהיה שותפה בניהול עזה".
2 תגובות
0 דיונים
מי שואל אתכם ?
תתעוררו , סתומים ... ככה נראה הנצחון המוחלט ... חמאס בשלטון בגבוי תורכיה וקטאר , עם כסף אמירתי... מעבר רפיח פתוח ... נעלם ציר נצרים סלע קיומנו , התאדה ציר מורג , וציר פלדלפי בתהום השיכחה, נעלמו החלומות על התישבות בעזה של סטרוק , שכונת השוטרים של האידיוט , הבוננזה הנדלנית של סמוטריץ , וטיילת טראמפ של גילה גמליאל ... וזה עלה לנו 400 מיליארד , אלפי חללים , עשרות אלפי פצועים מאות קטועי גפיים ועוד כמה עשרות חיילים מתאבדים ... בזול , לא ?המשך 07:46 03.02.2026
ישראל ממזמן לא קובעת כלום בעזה ...
