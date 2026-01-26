תחקיר מקיף של פורום בוחרים בחיים, המייצג משפחות שכולות ונפגעי טרור, חושף כי הגוף שהוצג לקהילה הבינלאומית כועדה טכנוקרטית לניהול רצועת עזה ביום שאחרי המלחמה, אינו גוף מקצועי וניטרלי – אלא מסגרת המורכבת מאנשים בעלי זיקה אידיאולוגית עמוקה לטרור ולהסתה.
הממצאים, המבוססים על ניתוח מקורות גלויים ורשתות חברתיות, בוחנים את זהות חברי הוועדה שהוקמה בינואר 2026. התחקיר מעלה פער חריף בין המיתוג האזרחי לבין המציאות: רבים מחברי הוועדה הביעו לאורך השנים תמיכה במחבלים, האדירו מאבק אלים וקיימו קשרים ישירים עם חמאס והג'יהאד האסלאמי.
הקשר הישיר לסינוואר ולחמאס
על פי הממצאים, בראש הוועדה עומד עלי שעת', ולצדו דמויות מפתח עם עבר בעייתי. עאיד יאע'י, המיועד לניהול תיק הבריאות, תועד לאורך שנים במפגשים פומביים של "הפלגים הפלסטיניים" לצד בכירי חמאס ובהם יחיא סינוואר וח'ליל אל-חיה, תוך שהוא קורא למאבק מתואם נגד ישראל וארה"ב.
גם עאיד אבו רמדאן, שמונה לתיק הכלכלה, אינו דמות ניטרלית. ברשתות החברתיות שלו נמצאו תכנים רבים המאדירים את האינתיפאדה, לועגים לחיילי צה"ל ושוללים את קיומה של ישראל באמצעות הצגת מפת הארץ כולה כ"פלסטין".
מלגות למשפחות מחבלים ומערכת חינוך עוינת
בתחום החינוך מונה ג'בר אל-דאעור, לשעבר נשיא אוניברסיטת פלסטין. התחקיר חושף כי אל-דאעור פרסם דברי שבח ל"אסירים" ובתפקידו האקדמי אף הוביל מדיניות של הפחתת שכר לימוד לבני משפחות מחבלים כלואים והרוגים – נתון המעורר חשש כבד לגבי התכנים שיועברו לדור הבא בעזה.
דמויות נוספות שנחשפו הן עומר שמאלי (תיק התקשורת), ששיבח את מייסד גדודי חללי אל-אקצא, ועלי ברהום (רשויות מקומיות), שפעל תחת שלטון חמאס והפיץ עלילות על "טבח" ו"רצח עם" מצד ישראל במהלך המלחמה.
"מנגנון להלבנת שלטון הטרור"
בפורום "בוחרים בחיים" מזהירים כי הוועדה, שזכתה לאישור מועצת הביטחון של האו"ם, הוקמה בהסכמה מפורשת של חמאס והרשות הפלסטינית. "אין מדובר בגוף עצמאי, אלא במנגנון שמטרתו להלבין שלטון עוין ולהמשיך את ההשפעה של ארגוני הטרור בכסות אזרחית", נכתב בדו"ח.
לסיכום, קוראים בפורום לממשלה ולקבינט לדחות על הסף כל שיתוף פעולה עם הוועדה: "מסירת ניהול הרצועה לידי גורמים כאלה היא סכנה ביטחונית שתביא להסטת כספי סיוע להסתה וטרור. רק אחיזה ביטחונית ישראלית תמנע את חזרת מחדלי העבר".
חפצת חיים
רק טרנספר
