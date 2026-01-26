תחקיר של פורום "בוחרים בחיים" חושף את הפנים האמיתיות מאחורי ה"וועדה הטכנוקרטית" לניהול עזה ביום שאחרי. מהקשרים ההדוקים של מנהל תיק הבריאות עם יחיא סינוואר, דרך המלגות למשפחות מחבלים שחילק הממונה על החינוך, ועד להאדרת השהידים ברשתות החברתיות של שאר החברים

תגיות: היום שאחרי, חמאס, פורום בוחרים בחיים, רצועת עזה