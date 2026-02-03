על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל גם הטילים הבליסטיים של איראן יהיה במוקד השיחות בטורקיה. בנוסף מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי העביר לפוטין הודעה מחמינאי

בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הבוקר (שלישי) כי גם תוכנית הטילים של איראן תהיה על הפרק בשיחות באיסטנבול ביום שישי. השיחות צפויות להתקיים בשני מישורים – אחד שיעסוק בגרעין האיראני והשני שיעסוק בתוכנית הטילים.

בדיווח נוסף ב"ניו יורק טיימס" גורמים איראנים טוענים כי איראן מוכנה לסגור או להשעות את תוכנית הגרעין כדי להרגיע את העניינים עם ארה"ב.

עוד הוסיפו הגורמים כי מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי לאריג'אני העביר לפוטין הודעה מחמינאי – שלפיה איראן עשויה להסכים להעביר את האורניום המועשר שלה לרוסיה במסגרת הסכם, כפי שנעשה בשנת 2015.