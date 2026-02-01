ישראל הציגה בשבוע האחרון לאמריקנים מודיעין רגיש ומדויק על פעילות איראנית לשיקום יכולות צבאיות בדגש על ייצור טילים בליסטיים שמדאיגות מאוד את מערכת הביטחון בישראל והדרג המדיני, כך דווח הבוקר (ראשון) בוואלה.

כאמור, במהלך מבצע עם כלביא הושמדו לאיראנים יכולות קריטיות בפרויקט הגרעין, ייצור טילים בליסטיים לצד השמדת משגרים וטילים מוכנים לשיגור. שיקום היכולות הצבאיות כמו השארת אורניום מועשר ברמה גבוהה בידי האיראנים (180 ק"ג ברמה של 60% אותם הצליחו האיראנים להציל ולהבריח מהאתרים השונים), מהווה איום ישיר ומשמעותי על ישראל.

בישראל דואגים מ-2 סיבות. האחת, היא מרוץ החימוש האיראני, לקראת מלחמה עתידית עם ישראל, במסגרתו הוא מקבל סיוע ממדינות שונות בהן סין. תהליך שמחייב תוכנית אופרטיבית של צה"ל לתקיפה והשמדת יכולות בדומה ואף יותר ממבצע עם כלביא.